U Španělska zachránili 119 uprchlíků ve dvou člunech, třetí loď kamsi zmizela

Podle španělských médií je na palubě třetího člunu zřejmě 67 lidí. Plavidlo vyplulo společně se dvěma již zachráněnými loděmi z Maroka. Po nezvěstném plavidle nyní pátrá námořní záchranná služba, která do hledání zapojila i letoun.

Mezi migranty zachráněnými v pondělí je podle informací sdělovacích prostředků také 26 žen a pět dětí. Všichni běženci pocházejí z afrických zemí jižně od Sahary a jsou v pořádku.

Podle údajů španělských úřadů se loni do Španělska dostalo, ať už po moři nebo po zemi, kolem 32.000 migrantů. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2018 je to výrazně méně. Nicméně z Maroka přes Středozemní moře se stále snaží dostat do Evropy hodně Afričanů. Počet běženců plavících se přes Gibraltarskou úžinu sice loni podstatně klesl, nicméně stoupl počet těch, kteří míří na Kanárské ostrovy.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se loni do Evropy dostalo celkem 127.590 migrantů. Dalších 1291 zemřelo při snaze dostat se přes Středozemní moře.