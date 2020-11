V Berlíně demonstrují odpůrci opatření, na policisty házejí kameny a dělobuchy

Demonstrace začala jako poklidná. Jedním z důvodů eskalace napětí byl požadavek, aby protestující dodržovali karanténní opatření včetně nošení roušek. Policie opakovaně varovala, že akce rozpustí, pokud hygienická nařízení lidé neuposlechnou.

Policie pořadatele opakovaně vyzývala, aby zajistili pořádek. Když se tak nestalo, přikročila k rozehnání davu. Mezitím také oznámila, že jeden z pořadatelů protest sám prohlásil za ukončený.

Kvůli neochotě účastníků místo opustit nasadila policie vodní děla. Proti davu následně nastoupily pořádkové jednotky, které začaly účastníky vytlačovat směrem od budovy Reichstagu k Braniborské bráně. Jejich postup se ale střetl s odporem lidí, kteří místo odmítali opustit i přes nasazení vodních děl. Policie, která používá i pepřový sprej, tak postoupila jen o pár desítek metrů. Demonstranti jsou podle policie vybaveni pepřovým sprejem a také kamením a dělobuchy, po policistech hází také lahve.

