Ve Francii nahlásilo 6500 osob sexuální zneužívání v církvi

V polovině telefonátů se jednalo o případy z 50. a 60. let, útokům častěji čelili muži a 87 procent volajících bylo v době zneužívání nezletilých. Výsledky analýzy dnes na setkání francouzských církevních organizací představil předseda Ciase Jean-Marc Sauvé, píše list Le Monde.

Výzva ke svědectví prostřednictvím telefonní platformy napojené na organizaci na pomoc obětem France Victimes skončila 31. října. Volající byli v 62 procentech muži a často hovořili o velmi starých útocích. Přes 80 procent volajících bylo starších 50 let, téměř třetině oznamovatelů bylo přes 70 let. Volající do 30 let tvořili jen dvě procenta hovorů.

Více než 87 procent napadení bylo spácháno na nezletilých, zhruba třetinu tvořily děti do deseti let, uvedl Sauvé. Dospělé oběti zneužívání byly často jen málo nad hranicí plnoletosti. Z hovorů také vyplynulo, že jen 14 procent obětí učinilo právní kroky. Ke zneužívání mladistvých docházelo nejčastěji ve škole, na hodinách náboženství, v seminářích nebo na letních táborech.

Předsedkyně francouzské konference řádových sester a bratří Véronique Magronová na setkání hovořila o "uznání faktů", omluvě a "individuálním a finančním odškodnění," píše list Le Monde. Francouzské církevní organizace se snaží o odškodnění obětí po finanční stránce, vedou také několik studií o sexuálním zneužívání příslušníky církve. Výsledky by Ciase chtěla zveřejnit na podzim 2021.