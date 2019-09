Znásilnění německé turistky na Krétě? Podezření padá na dva Izraelce

Případ připomíná nedávný incident z Kypru, kde Britka obvinila skupinu 12 izraelských mladíků z hromadného znásilnění.

Jednoho Izraelce z těch, kteří měli problémy na Kypru, i ty, kteří nyní čelí obvinění na Krétě, zastupuje právnička Gila Liberová Golanová. Listu Haarec řekla, že dva muži ve věku kolem 30 let byli na ostrově zatčeni v sobotu. "Jsou to vážení muži, mají práci. Nemysleli si, že jejich dovolená skončí takto. Nejsou to sedmnáctiletí chlapci, nepřijeli do Chersonisosu (na Krétě), aby tam hledali ženu a znásilnili ji," řekla právnička.

Němka se prý na policii obrátila 24 hodin po údajném znásilnění. "Je to naprostá pomluva a já doufám, že díky tomu, co soudu předložíme, vazba prodloužena nebude," řekla Liberová Golanová.

Izraelské televizi Channel 13 řekla, že mezi případy na Kypru a na Krétě není žádná podobnost. "Je to naprostá pomluva, existují svědci, kteří to potvrdí," uvedla k události na Krétě.

Na Kypru byla skupina Izraelců zatčena před šesti týdny pro podezření z hromadného znásilnění devatenáctileté Britky v hotelovém pokoji. Kypr později všechny mladíky nechal odjet, protože Britka údajně přiznala, že podala oznámení o znásilnění ze msty. Nelíbilo se jí, že Izraelci natočili a později na sociálních sítích zveřejnili videozáznam jejího styku s některými z nich.

V srpnu ale přiznání vzala zpět a prohlásila, že ji k němu kyperská policie donutila. Místní vyšetřovatelé ji prý přinutili podepsat falešné doznání a pohrozili, že pozatýkají její přátele s podezřením na spiknutí proti Izraelcům. Kyperská policie toto tvrzení popřela. Britka byla na Kypru propuštěna na svobodu na kauci, musela odevzdat pas a zahájení soudu s ní je stanoveno na 2. říjen.