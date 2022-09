Bankovky s portrétem Karla III. by se měly dostat do oběhu v roce 2024

— Autor: ČTK

Bankovky s portrétem nového britského krále Karla III. by se měly dostat do oběhu v polovině roku 2024. Oznámila to dnes britská centrální banka. Vyměněny postupně budou i mince, uvedla mincovna Royal Mint.