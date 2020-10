Bělorusko vyhlásilo vlastní sankce jako reakci na kroky EU

Prezidenti a premiéři zemí unie se dnes nad ránem po více než osmihodinovém jednání shodli na přijetí sankcí proti představitelům běloruského režimu, podezřelým ze zfalšování srpnových prezidentských voleb a porušování lidských práv. Podle českého premiéra Andreje Babiše je zklamáním, že na seznamu čtyř desítek lidí není vůdce minského režimu Alexandr Lukašenko.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že uvalení sankcí na prezidenta Lukašenka by připravilo unii o veškeré kontakty s Minskem. "Zapsání nejvyššího představitele či hlavy státu na sankční seznam by samozřejmě znamenalo vyloučení možnosti jakýchkoliv kontaktů s danou zemí. Bezpochyby by to EU připravilo o možnost podporovat dialog s Běloruskem, včetně posouzení problémů, které zajímají obě strany," řekl Peskov podle agentury Interfax. Lukašenkova absence na unijní černé listině tak podle něj představuje spíše pozitivní signál, jakkoli ji Rusko pokládá "spíše za projev slabosti než síly".

"Jako suverénní stát rozhodně, byť s lítostí, odpovíme na nepřátelské kroky s cílem přirozené obrany národních zájmů," prohlásila běloruská diplomacie podle státní agentury Belta. Ministerstvo uvedlo, že v "souladu se vzniklou civilizovanou diplomatickou praxí" sankční seznam nezveřejní. Dodalo, že seznam lidí se zákazem vstupu platí i v rámci integračních uskupení, jichž je Bělorusko součástí. Minsk také varoval, že případné další kroky EU by mohly vést k odchodu Běloruska ze společných programů a projektů i k přehodnocení "účelnosti zachování diplomatických styků".

"EU vyhrožuje, že přehodnotí vztahy s Běloruskem. To bude její volba. Běloruská strana je také připravena k podobnému přehodnocení vztahů a bude přiměřeně reagovat na jakékoliv nepřátelské počínání. Pokusy vnutit Bělorusům představitele schválené v zahraničí a projekty jakýchsi vlád v exilu a podobné pokusy jsou odsouzeny k neúspěchu. Osud takových struktur bude smutný: ještě ani nezačaly a už jsou na okraji dějin," uvedlo ministerstvo podle Belty. Dodalo, že EU přijetím sankcí si odcizila svého souseda.