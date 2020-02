Britská justice umučí Assange k smrti? Lékaři a psychologové bijí na poplach

Dopis těchto odborníků zveřejnil časopis The Lancet. Pokud by 48letý Julian Assange v cele zemřel, pak by bylo podle signatářů dopisu možné říct, že byl "umučen k smrti". Britské justici experti vzkázali, že jeho "mučení" musí skončit a musí mu být zajištěna "co nejlepší zdravotní péče, než bude pozdě".

Assange sedí ve věznici Belmarsh na východě Londýna od loňského dubna a po zdravotní stránce je na tom podle svých advokátů špatně.

Assange čelí ve Spojených státech obvinění z téměř dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Hrozí mu až 175 let vězení. O jeho vydání z britské vazby se zřejmě nerozhodne dříve než v červnu.

Ve strachu z vydání do Spojených států se Assange od června 2012 skrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Evropský zatykač na tohoto Australana vydalo také Švédsko, kde čelil obvinění ze znásilnění. Loni v listopadu ale švédská prokuratura předběžné vyšetřování zastavila. Britská policie Assange před necelým rokem zatkla poté, co mu vláda Ekvádoru zrušila azyl.

Portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.