Co odhalily poslední volby o současném Rusku? Odborník poukázal na jasný trend

Šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová, stejně jako ministerstvo vnitra, prezidentská rada pro lidská práva a Občanská komora shodně prohlašují, že volby neprovázely žádné výraznější problémy, poukazuje Noble. Dodává, že ke Kremlu inklinující list Izvěstija líčí vítězství prokremelských kandidátů za signál "irelevance protestní agendy".

Co se týká opozice, tým Alexeje Navalného slaví zprávy o vítězství některých svých kandidátů i kandidátů doporučených v rámci strategie "chytré volby", konkrétně ve volbách do zastupitelstev měst Tomsk a Novosibirsk a jednom ze čtyř doplňovacích hlasování do Státní dumy, uvádí odborník. Přiznává však, že je příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda taktika "chytré volby" - kdy Navalného tým doporučuje odevzdat hlas tomu kandidátovi, který má největší šanci porazit kandidáta Jednotného Ruska - byla v konkrétních případech rozhodujícím faktorem.

"Existují však důkazy o její efektivitě v petrohradských komunálních volbách v roce 2019," píše akademik. Doplňuje, že z Tomsku přicházejí také zprávy o tom, že nedávná otrava Navalného zvýšila zájem místních podílet se na "chytré volbě".

Navzdory proklamacím o čistých volbách zaznamenala nezávislá monitorovací organizace Golos mnoho hlášení o údajných nesrovnalostech, vyzdvihuje Noble. Soudí, že na základě zkušenosti s nedávným hlasováním o ústavních změnách i minulými volbami se zřejmě objeví mnoho zpráv o systematickém falšování, jehož stopy odhaluje například i statistická analýza fyzika Sergeje Špilkina.

Expert se ovšem obává, že reakce na volební podvody bude stejně rutinní jako jsou v Rusku tyto podvody samotné, jelikož jejich běžný výskyt tlumí plamennost následných reakcí.

Úspěšná zkouška na rok 2021

Noble soudí, že hlavní otázka ve vztahu k proběhnuvším volbám zněla z pohledu Kremlu následující: Jak si zajistit volební úspěch ve volbách do Státní dumy v roce 2021, když podpora strany Jednotné Rusko momentálně paběrkuje okolo 30 %.

"Předběžné výsledky voleb z 13. září naznačují, že zapracování volebních nástrojů vytvořených Kremlem poskytuje odpověď na tu otázku," pokračuje odborník. Mezi uvedené nástroje řadí možnost, aby politici Jednotného Ruska kandidovali jako nezávislí a nebyli spojováni se "stranou moci", bránění registrace kandidátů systémové i nesystémové opozice nebo podporu nových stran, které mohou přilákat část voličů a v případě zisku mandátů by spolehlivě podporovaly současnou moc.

Za další součást toho, co politolog Andreas Schedler označuje za "manipulační menu", považuje autor komentáře rozdělení hlasování do tří dnů, možnost hlasovat mimo volební místnosti, elektronické hlasování či nátlak na opoziční aktivisty a organizace, jejichž sídla mimo jiné prohledává policie.

Část těchto opatření je veřejnosti prezentována jako reakce na koronavirovou pandemii, ale jejich rozsah vypovídá o mnohém, především o rostoucí složitosti a nákladech osnování volebních vítězství prokremelských sil, deklaruje Noble. Pokládá otázku, zda by se vládnoucí politická elita v Rusku musela uchylovat k tak rozsáhlým krokům, které naklánějí pomyslné volební hřiště v její prospěch, pokud by si byla jistá svou oblibou.

Akademik upozorňuje na názor ruského novináře Ivana Rodina, který tvrdí, že ruské úřady se naučily patřičně využívat volební účast a mobilizují takovou část společnosti, od níž mohou očekávat největší míru podpory. Životaschopnost této strategie ovšem klesá s tím, jak se zmenšuje velikost mobilizovatelného elektorátu, který zůstává věrný Kremlu. Poslední průzkumy totiž naznačují, že ruský prezident Vladimir Putin podporu ztrácí v důsledku propadu životní úrovně, frustrace z reakce úřadů na pandemii koronaviru i vynulování jeho dosavadních prezidentských období.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Tyto problémy se mohou dost dobře dále zahlodávat do podpory Kremlu," míní expert. Vysvětluje tím i náznaky možného posunutí voleb do Státní dumy, které by se měly konat spolu s dalšími v "jeden volební den", a to nikoliv v září 2021, ale v dubnu 2022. Pokud by se tak stalo, šlo by o další příklad změny volebních pravidel tak, aby vyhovovaly vládnoucí moci, přestože by tato změna byla prezentována jako snaha učinit volby přívětivější pro voliče, tvrdí Noble.

Zraky se upínají k příštímu roku

Diskuze o ruských volbách se může rychle stát diskuzí o střetu dvou strategií, třídenního hlasování a "chytré volby", při zřetelné absenci debaty o samotné politice a ideologiích, která je existenční podstatou politické soutěže, domnívá se odborník. Kreml si však podle něj dobře uvědomuje, že je z jeho pohledu existenčně důležité podržet si příští rok nadvládu ve Státní dumě.

Demokratizace Mexika a Tchaj-wanu na konci 20. století totiž ukázaly, že autoritářská výkonná moc často závisí na schopnosti kontrolovat provládní většinu v legislativním sboru, upozorňuje Noble. Vysvětluje, že pokud tato schopnost zmizí, může se rychle změnit i celková povaha politiky.

Cílem Navalného "chytré volby" tak není závratné, jednorázové volební vítězství na celostátní úrovni, ale pozvolnější, umírněnější a místní změny, které boří dojem nepostradatelnosti Kremlu, naznačuje expert. Domnívá se, že hlavní je ukázat možnost politické soutěže a koordinovaného postupu opozice.