Dva roky do války. Rusko a Čína rozpoutají konflikty v Evropě a Tichomoří, varuje šéf sil NATO

Podle Grynkewiche by mohli Vladimir Putin a Si Ťin-pching koordinovat vojenské akce – Moskva proti Evropě a Peking proti Tchaj-wanu – což by mělo za následek globální ozbrojený střet. „Znamená to, že obě tyto hrozby se mohou odehrát současně. Musíme být připraveni na to, že budeme potřebovat veškerou dostupnou výzbroj, vybavení a munici, abychom uspěli,“ uvedl.

Rok 2027 je podle něj klíčovým milníkem, kdy by mohlo dojít k realizaci čínské invaze na Tchaj-wan. Tento termín označují jako „rok maximálního nebezpečí“ i další bezpečnostní analytici. Pokud by k takovému scénáři došlo, Spojené státy se obávají, že by Rusko mohlo využít situace a zaútočit v Evropě.

Konference v Německu, kterou pořádala americká armáda pro Evropu a Afriku, se zaměřila na urychlení zbrojní výroby napříč 32člennou aliancí NATO. Armádní představitelé i zástupci zbrojního průmyslu zde diskutovali o nutnosti úzké spolupráce, flexibilnější výroby i rychlejšího vývoje nových obranných systémů.

Zároveň zaznělo varování, že nelze vnímat ruskou a čínskou hrozbu jako oddělené problémy. „Každou z těchto hrozeb nemůžeme chápat jako samostatnou. Musíme uvažovat o tom, jak se navzájem doplňují,“ vysvětlil Grynkewich.

Grynkewich také zmínil aktuální snahu zajistit Ukrajině další systémy protivzdušné obrany, zejména americké Patrioty. Přesné detaily nechtěl zveřejnit, ale potvrdil, že přípravy na dodávky probíhají. „Nepodělím se o čísla ani termíny, ale řeknu, že kroky jsou v pohybu,“ prohlásil.

Tyto dodávky mají proběhnout pod hlavičkou NATO a podle nedávného prohlášení prezidenta Donalda Trumpa budou financovány spojeneckými zeměmi, nikoli přímo Spojenými státy.

Grynkewich zároveň připomněl důležitost dodržení nového závazku členů NATO zvyšovat výdaje na obranu až na 5 % HDP a zároveň zajistit, aby tyto finance šly na klíčové vojenské priority. „Čas hraje proti nám a já budu neustále upozorňovat na to, že se musíme pohnout rychle,“ dodal.

Tato slova přicházejí ve chvíli, kdy evropské vlády stále častěji řeší vlastní bezpečnostní slabiny a zpoždění ve zbrojních dodávkách – a varování z Wiesbadenu zní jasně: NATO musí být připraveno na válku na dvou frontách.