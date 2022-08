Další lodě vyplouvají z ukrajinských přístavů se 170 tisíci tunami obilí

Na cestu přes Černé moře vypluly nákladní lodě Mustafa Necati, Star Helena, Glory a Riva Wind, uvedl Kubrakov.

V sobotu poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která začala koncem února, do ukrajinských vod vplula loď plující pod cizí vlajkou. Kubrakov na facebooku napsal, že Ukrajinci dělají vše pro to, aby mohli přijímat a odbavovat více lodí. Plánují, že do dvou týdnů by mohli za den odbavit tři až pět plavidel.

OSN a Turecko pomohly vyjednat dohodu v situaci, kdy kvůli zastavení vývozu ukrajinské zemědělské produkce v důsledku ruské agrese hrozí v části afrických, asijských a blízkovýchodních zemí hladomor. Před začátkem války Ukrajina i Rusko patřily k předním dodavatelům obilí a dalších potravin na světový trh.

Na dopravu černomořským koridorem dohlíží společné koordinační centrum (JCC) v Istanbulu, kde pracují lidé z Ruska, Ukrajiny, Turecka a zástupci OSN. Kontrolují, zda lodě nepřevážejí zbraně. JCC v sobotu večer informovalo, že povolilo cestu pětici lodí: čtyřem plavidlům z Čornomorsku a Oděsy a jednomu směřujícímu na Ukrajinu.

Loď Glory podle tureckého ministerstva obrany veze 66.000 tun kukuřice a pluje do Istanbulu, Riva Wind se 44.000 tunami kukuřice míří do tureckého přístavu Iskenderun, Star Helena veze 45.000 tun potravin do Číny a Mustafa Necati převáží do Itálie 6000 tun slunečnicového oleje.

Do dneška vypluly z Ukrajiny celkem čtyři lodě naložené obilím, první z nich byla Razoni mířící do Libanonu. Nicméně ukrajinská ambasáda v této zemi a libanonská správa úřadů dnes podle agentury Reuters uvedly, že Razoni nabrala velké zpoždění a dnes do přístavu nedorazí. Zástupci velvyslanectví nespecifikovali, proč má plavidlo zpoždění, ani kdy k libanonským břehům dorazí.

Podle monitorovací internetové stránky MarineTraffic.com byla Razoni dnes ráno u tureckého pobřeží. Razoni veze náklad 26.527 tun kukuřice a v pondělí vyplula z největšího ukrajinského přístavu Oděsa.