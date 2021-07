Do Velké Británie připlul rekordní počet migrantů za jediný den

Přes sliby britské vlády o uzavření nebezpečné migrační trasy lidé z Francie stále Lamanšský průliv překonávají a Londýn proto opakovaně žádá Francii, aby se pokusila těmto přechodům účinněji bránit.

Británie zažívá "nepřijatelně vysoký počet plaveb přes Lamanšský průliv" kvůli nárůstu nelegální migrace do Evropy, vysvětlil v tiskovém prohlášení britského ministerstva vnitra Dan O’Mahoney, jehož úkolem je nelegální plavby přes průliv zastavit. "Tito lidé by měli požádat o azyl v první bezpečné zemi, do které se dostanou, a neriskovat život při překonávání takto nebezpečných cest. Pokračujeme ve stíhání zločinců, kteří za nelegálními přechody stojí," dodal O’Mahoney.

Britský parlament začal ve stejný den projednávat rozsáhlé reformy azylového systému. Ministryně vnitra Priti Patelová jej představila jako "přísný, ale spravedlivý", organizace na ochranu lidských práv nový systém nicméně odsoudily. Patelová plánuje žadatele o azyl posuzovat podle toho, zda do země dorazili legálně, či nikoliv. Nový plán pro imigraci má vést k rychlejšímu usazení uprchlíků ve vážném ohrožení, zatímco ti, kteří přišli ilegálně, to mají mít obtížnější. Nový azylový systém také počítá se zpřísněním trestů pro pašeráky lidí.

Bývala britská premiérka a někdejší ministryně vnitra Theresa Mayová v této souvislosti varovala před tím, aby Británie nezačala posílat žadatele o azyl do center mimo britskou pevninu. Podobnou možnost prý sama zvažovala, ale nakonec ji odmítla jako "nepraktickou".