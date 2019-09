Komentář: Pátek ve znamení celosvětové klimatické stávky

První stávky začaly dnes ráno na druhé straně zeměkoule – v Austrálii a na Novém Zélandu. Účastní se jich skupiny tisíců lidí zahrnující školáky i studenty, kteří kvůli dnešní klimatické stávce nešly do školy. Velice podobně tomu dnes bude i v dalších státech po celém světě. Očekává se však, že se do dnešních protestů zapojí i více dospělých než kdy dříve. Právě Austrálie se v uplynulém roce potýkala s nejvyššími zaznamenanými teplotami za poslední dekády a ty dále způsobovaly mnohé přírodní katastrofy jako požáry, období sucha, ale i záplavy nebo cyklóny. Austrálie těmto přírodním úkazům čelila již dříve, avšak dnes se vědci shodují, že jsou stále častější, a to právě kvůli klimatickým změnám a oteplováním planety.

V Indii se dnes očekává jedna z největší, ne-li největší, a nejpočetnějších klimatických stávek, která kdy v zemi proběhla. Nespokojení lidé v ulicích jsou očekáváni ve všech větších i menších městech. V hlavním městě, Novém Dillí, se očekávají dokonce dva pochody stávkujících obyvatel. Enviromentální aktivisté a studenti jsou v ulicích očekáváni nejen dnes, ale i v průběhu nadcházejících dní. Různé organizace totiž naplánovaly pochody a stávky až do konce příštího týdne. Je pochopitelné, že se do klimatických stávek Indie v posledních letech takto angažuje. I ona, coby jedna z nejlidnatějších zemí na světě, čelí konstantně rostoucím teplotám, které mimo jiné způsobují v některých oblastech nedostatek vody.

Klimatickou spravedlnost požadují i obyvatelé na evropském kontinentu. Hned z rána se do ulic Londýna vydaly stovky lidí, které brzy přerostou v tisíce. Občané hlavního města Spojeného království považují enviromentální otázky nejen za klimatickou krizi, ale hlavně i za politickou či, chceme-li, etnickou. Vidíme totiž, že státy, které jsou napříč naší planetou nejvíce zasaženy klimatickými změnami a pohromami, které je doprovázejí, jsou často rozvojové a velice chudé. Primárním krokem ke klimatické spravedlnosti, které se dnes stávkující v ulicích po celém světě dovolávají, by proto měly být změny politických, stejně jako i ekonomických systémů v jednotlivých zemích.

Obecně je možné říci, že stávkující, aktivisté, studenti i dospělí po celém světě v tento den požadují především větší zodpovědnost svých vlád za kroky ke zlepšení životních podmínek a klimatické situace. Finanční zodpovědnost jednotlivých vlád by podle nich měla být základem, dále požadují tzv. klimatickou neutralitu a přechod k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Iniciativa Fridays For Future v posledních několika měsících a především týdnech a dnech dominuje sociálním sítím typu Twitter či Instagram. Tyto aktivity tak sbližují jednotlivé účastníky a studenty v boji, který je pro ně více než pouhé vynechání školy. Dospělí a především politici či vůdci jednotlivých zemí totiž nedělají pro ochranu Země dostatek. A tak děti a studenti opakovaně vyrážejí do ulic. Stávkují především proto, aby upozornili na globální problém, který bude mít negativní dopady především na další generace, pokud se nezačne celosvětově a okamžitě řešit.