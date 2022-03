Johnson připomněl čtyři roky od útoku novičokem v Salisbury, odsoudil Putina

"Před čtyřmi lety byla naše země otřesena, když ruská vojenská rozvědka nasadila chemickou zbraň v ulicích Salisbury. Mé myšlenky zůstávají se všemi postiženými a vzdávám hold neúnavnému úsilí všech, kteří se podíleli na reakci na tento opovrženíhodný útok," uvedl Johnson na twitteru.

"Národy celého světa, včetně Ukrajiny, tehdy stály při nás. Dnes stojíme při Ukrajině a děláme vše, co můžeme, abychom zajistili, že Putinův barbarský pokus skončí neúspěchem," dodal.

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni v Salisbury v březnu 2018, oba útok přežili. Později se ukázalo, že šlo o otravu paralytickou látkou novičok. Při manipulaci s kontaminovanými předměty se otrávili i další tři Britové, jedna žena zemřela. Britské úřady oznámily, že za útokem stojí dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

Loni v dubnu česká vláda oznámila, že stejní agenti GRU byli v roce 2014 zapojení do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, při kterých zahynuli dva čeští občané. V září loňského roku britská policie v případu pokusu o otravu Skripalových obvinila třetího Rusa.

Británie: Putin si útokem na ukrajinskou jadernou elektrárnu zahrává s ohněm

Ruský prezident Vladimir Putin si útokem na jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zahrává s ohněm. Podle agentury Reuters to dnes uvedl britský ministr obrany Ben Wallace. Putina přitom vyzval, aby na taková zařízení přestal útočit.

"Důrazně vyzýváme ruského prezidenta, aby okamžitě přestal na taková místa útočit. Je to velmi nebezpečné," řekl Wallace na tiskové konferenci při návštěvě Kodaně. "Není to nebezpečné jen pro Ukrajinu a Rusko, je to nebezpečné pro Evropu a je to zahrávání si s ohněm, které opravdu přesahuje vše, co souvisí s logikou," dodal.

Ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost dnes informoval, že ruské jednotky ovládly Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny. Požár, který při nočním útoku v areálu vypukl, se podařilo uhasit. Hořelo v pětipatrovém výcvikovém zařízení. Záporožská elektrárna je pokládána za největší jadernou elektrárnou v Evropě. Na místě zůstávají zaměstnanci elektrárny a kontrolují stav bloků, podle ukrajinských úřadů míra radioaktivity v oblasti nepřesáhla nebezpečnou úroveň.