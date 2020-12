Johnson prosazuje politiku "globální Británie". Po definitivním rozchodu s EU zamíří do Indie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský premiér Boris Johnson navštíví v lednu příštího roku Indii. Do bývalé britské kolonie zamíří krátce poté, co se jeho země definitivně rozejde s Evropskou unií. Od nástupu do funkce loni v létě to bude první Johnsonova bilaterální zahraniční cesta, upozornila dnes agentura Reuters.