Lukašenkova vláda je u konce? Prestižní deník má o výsledku voleb jasno

Vítězství v posledním rozkladu

Lukašenko podobně jako v minulosti nechává věznit opozičníky, zadržuje novináře a aktivisty a opozici očerňuje jako "cizí agenty", kteří chtějí do země vrátit chaos, připomíná washingtonský deník. Podotýká, že běloruská společnost se ale změnila a živoucí pohyb ve společnosti, který probíhá od května, nedávno vyvrcholil demonstrací na okraji Minsku.

S účastí zhruba 60 tisíc lidí se jednalo o největší demonstraci v Bělorusku od zhroucení Sovětského svazu, upozorňuje americký server. Vysvětluje, že na rozdíl od předchozích voleb nyní běloruské podhoubí spojuje šikovné využívání sociálních sítí, především šifrované aplikace Telegram, která umožňuje lidem sdílet informace bez státní kontroly.

Hnutí se skládá se všech vrstev společnosti, ale vede jej mladá generace, která mobilizuje k vysoké volební účasti i během koronavirové pandemie, nastiňuje renomovaný deník. Přesto naznačuje, že Lukašenko se svými represivními bezpečnostními složkami a všemi mocenskými pákami může ve volbách zvítězit, a to díky síle a nátlaku.

"Ale události posledních týdnů naznačují, že jeho autorita je v konečném rozkladu," pokračuje Washington Post. Podotýká, že Lukašenko se uchýlil k trapné, omšelé taktice, kdy v předvečer opozičních demonstrací nechával uzavírat náměstí ve městech pod záminkou, že potřebují opravu.

Charismatickým hlasem opozice se stala Světlana Tichanovská, uvádí prestižní server. Vysvětluje, že její manžel, oblíbený youtuber Sergej Tichanovský, pomohl rozpoutat aktuální protesty, když shromáždil tisíce podpisů pod petici za svou prezidentskou kandidaturu pod protikorupčním heslem "zastavte švába".

Dle očekávání proti youtuberovi zasáhla policejní mašinerie, která Tichanovského 11. června obvinila z narušování veřejného pořádku a útoků na policisty, ke kterým mělo docházet na jeho podpisových akcích, poukazuje americký deník. Dodává, že Tichanovského manželka - politický nováček - dokázala rychle shromáždit dostatek hlasů, aby kandidovala do prezidentského úřadu místo něj.

Přelomové dny

"V posledních týdnech se stala vycházející politickou hvězdou," hodnotí Tichanovskou renomovaný server. Připomíná, že na zmíněné velké demonstraci na okraji Minsku vystoupila v kyticí v levé ruce, přičemž pravou máchala ve vzduchu, vyzvala k propuštění politických vězňů a opětovnému vypsání voleb na svobodném a férovém základě.

Bělorusové dle slov Tichanovské již nechtějí žít v bídě, ale ve svobodné zemi, kde nejsou lidé zatýkáni na ulici a policejními antony odváženi do vězení ze smyšlených důvodů, uvádí Washington Post.

Tichanovskou podporují dvě další ženy, Veronika Cepkalo, jejíž manžel Valerij uprchl ve strachu ze zatčení do Moskvy poté, co mu bylo znemožněno kandidovat ve volbách, a Maria Kolesniková, která podporovala kampaň jiného opozičníka, Viktora Babarika, nastiňuje editorial. Dodává, že tato kampaň skončila poté, co byl Babariko obviněn z uplácení.

Lukašenko tvrdí, že běloruská společnost není dostatečně dospělá, aby volila ženu, protože taková "chudinka" by se pod tíhou prezidentského úřadu zhroutila, upozorňuje washingtonský deník. Deklaruje, že současné dny jsou ale pro Bělorusko přelomové, o slovo se hlásí nová generace, a tak jediným "chudákem" zůstává Lukašenko, který tento pohyb nedokáže potlačit.