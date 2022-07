Proruští separatisté zajali na jihovýchodě Ukrajiny pětatřicetiletého Američana

Murekeziho příbuzní a přátelé tvrdí, že jej v Chersonu zadrželi pod falešnou záminkou účasti na proukrajinských demonstracích v okupovaném městě. Údajně se ocitl ve stejném vězení jako dva američtí bojovníci, zajatí minulý měsíc.

Murekezi podle dostupných informací žil v Minnesotě a osm let života strávil u amerického vojenského letectva, a to až do roku 2017, kdy začal investovat do akcií a kryptoměn. Ukrajina jej zlákala právě liberálními předpisy ohledně bitcoinu. V Chersonu se podle listu The Guardian usadil před dvěma lety.

Sele Murekezi listu řekl, že mu bratr zatelefonoval 7. července, aby mu řekl, že je uvězněn v separatistické Doněcké lidové republice (DNR) spolu s dvěma dalšími Američany. Sedmadvacetiletý Andy Tai Ngoc Huynh a devětatřicetiletý Alexander Drueke, oba z Alabamy, se připojili k ukrajinské dobrovolnické jednotce, ale počátkem června upadli do zajetí. Ale Murekezi se na rozdíl od svých spoluvězňů žádných bojů nezúčastnil.

"Používají ho jako pěšáka pro účely vlastní propagandy," usoudil Murekeziho bratr. Obává se, jakého zacházení se jeho sourozenci dostane, a to zvláště proto, že je černoch.

Americký neziskový spolek Project Dynamo, který evakuuje americké civilisty z nebezpečných končin v cizině, varoval Murekeziho, že v Doněcku by mu mohl hrozit trest smrti. "Nakolik vím, jeho jediným zločinem je to, že je Američan," řekl spoluzakladatel organizace Bryan Stern.

Minulý měsíc soud v Doněcku odsoudil dva zajaté Brity a Maročana k trestu smrti zastřelením.