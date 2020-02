Synody o Amazonii se loni v říjnu ve Vatikánu zúčastnily téměř dvě stovky katolických biskupů z této jihoamerické oblasti. Valná většina přitom podpořila možnost svěcení ženatých mužů v odlehlých částech Amazonie, kde je kněžích nedostatek, a tamní věřící se proto musejí často dlouhé měsíce obejít bez bohoslužeb či bez zpovědi.

Tento návrh ale vyvolal v římskokatolické církvi širokou kritiku, neboť jeho schválení by znamenalo přelomovou změnu ohledně kněžského celibátu. Kritici především poukazují na to, že taková výjimka by mohla otevřít vrátka pro její postupné širší připouštění.

František se v netrpělivě očekávané exhortaci o návrhu amazonských biskupů ohledně svěcení ženatých mužů a žen jáhnů ani nezmínil. Místo toho nabádal biskupy, aby se modlili za více kněžských povolání a aby do odlehlých míst, kde se věřícím měsíce, ba roky nedostává mší, vysílali misionáře.