Řešením nedostatku paliva v Británii není nekontrolovaná migrace, řekl Johnson

Předseda Konzervativní strany Oliver Dowden pak řekl, že se dostupnost paliv zlepšuje, největší problémy však nadále přetrvávají v Londýně a na jihovýchodě země.

Británie se v posledních týdnech potýká s akutním nedostatkem řidičů kamionů, který způsobil potíže v řadě dodavatelských řetězců. Na některých místech prořídly regály supermarketů a benzinové pumpy mají málo pohonných hmot. Vytvořily se u nich dlouhé fronty, protože mnoho řidičů si chtělo pořídit zásoby.

Johnson dnes prohlásil, že čerpací stanice nestačí doplňovat své zásobníky právě kvůli vysoké poptávce. Odmítl rovněž, že by vláda chtěla krizi řešit zvýšením imigrace.

"Cesta dopředu pro naši zemi nevede skrze zatažení za páku nekontrolované migrace a umožnění obrovskému množství lidí, aby sem přišli pracovat," řekl v pořadu televize BBC. "Nechci se vracet ke starému neúspěšnému modelu nízkých mezd a nekvalifikovaných pracovníků podpořenému nekontrolovanou migrací," dodal.

Britská vláda nicméně podle dřívějších zpráv hodlá udělit 5000 dočasných pracovních víz zahraničním řidičům cisteren a kamionů, která budou platit do konce února. Od pondělí bude s rozvozem pohonných hmot pomáhat rovněž britská armáda.

"Problémy zcela zřejmě přetrvávají v Londýně a na jihovýchodě a lidé jsou hluboce frustrovaní. Já jejich vztek a frustraci z toho, že se nemohou dostat k benzinu, sdílím. Vláda proto neúnavně pracuje na tom, aby tuto situaci vyřešila," řekl dnes předseda vládních konzervativců Dowden stanici Sky News.

Úřady chtějí rovněž předejít nedostatku v supermarketech před Vánoci, kdy jsou obvykle největší prodeje za celý rok. Dočasná víza pak dostanou také pracovníci v oblasti chovu drůbeže, aby vláda zajistila dostupnost krocanů, kteří jsou britským tradičním vánočním pokrmem.

Podle řady kritiků způsobil nynější krizi do značné míry odchod Británie z Evropské unie, po němž zemi opustila řada zahraničních pracovníků. Johnsonova brexitu nakloněná vláda se však snaží tuto argumentaci co nejvíce odsunout do pozadí. Podle pozorovatelů ovšem situaci zhoršila rovněž pandemie covidu-19, kvůli níž někteří řidiči ze zahraničí odešli do svých zemí původu a vzhledem k restrikcím se na čas zastavil provoz autoškol. Profese řidiče kamionu je rovněž mezi mladými stále méně populární kvůli špatným pracovním a platovým podmínkám.