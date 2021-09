Rusko chce spustit kontejnerovou dopravu přes Arktidu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko chce v příštím roce zahájit námořní kontejnerovou dopravu severní cestou přes Arktidu. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to dnes řekl prezident Vladimir Putin. Rusko investuje do infrastruktury, aby připravilo severní námořní cestu, která povede kolem Vladivostoku přes Beringův průliv dál až do Petrohradu v evropské části Ruska.