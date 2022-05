Ruský vrchní rabín označil výroky Lavrova o židovském původu Adolfa Hitlera za šokující

Lazar je považován za člověka blízkého prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Přesto ale stejně jako federace židovských ruských komunit, již vede, vyjádřil nelibost nad ukrajinskou válkou, i když Putinův režim přímo nekritizoval.

"Nepovažuji se za člověka, který by měl radit šéfovi ruské diplomacie, ale bylo by pěkné, kdyby se Židům omluvil a přiznal, že se mýlil. Myslím, že by pak bylo možné tento incident považovat za vyřízený a obrátit stránku," napsal Lazar v odpovědi na žádost o komentář židovské zpravodajské agentury Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Lazar také uvedl, že "není správné jakkoli srovnávat" současné události s holokaustem. Podobné srovnání podle něj "znevažuje úsilí hrdinských vojáků, kteří osvobodili Osvětim a vztyčili vítěznou vlajku nad Reichstagem".

Lavrov o víkendu v rozhovoru s italskou televizí obhajoval ruské tvrzení o nutnosti denacifikace Ukrajiny. Není to podle něj v rozporu s tím, že je její prezident židovského původu. "Podle mého názoru byl židovského původu i Hitler, takže to naprosto nic neznamená. Sami Židé říkají, že největší antisemité jsou Židé," prohlásil Lavrov. Izrael na to reagoval ostrou kritikou a předvolal si ruského velvyslance. Lavrovův úřad ale v úterý v útocích pokračoval a obvinil Izrael z podpory "neonacistického režimu v Kyjevě".

Server The Times of Israel poukázal na to, že premiér Naftali Bennett se dosud snažil o neutrální postoj k ukrajinské válce, avšak v případě reakce na Lavrovovy výroky řekl jednoznačně, že je to lež. Podle serveru Izrael ustupuje od své neutrality. Posílá Ukrajině více obranných zbraní a mezinárodně izolované Rusko se stále více kloní k Íránu, píše server s tím, že Lavrovovy výroky znamenají nový rozkol.