Sankce Evropské unie na dovoz ropy z Ruska zasáhnou globální trh, tvrdí Kreml

Summit Evropské unie tento týden našel shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy do EU. Do konce letošního roku by pak mělo pokrýt 90 procent tohoto dovozu.

"Tyto sankce budou mít negativní dopad na celý kontinent. Na Evropany, na nás a na celý světový trh s energií," citoval Reuters mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Do EU loni podle údajů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) směřovala téměř polovina z celkového vývozu ropy a ropných produktů z Ruska. Ceny energií se po únorovém zahájení ruské invaze na Ukrajinu vyšplhaly na víceletá maxima, což tlačí vzhůru inflaci a vyvolává obavy z krize v oblasti životních nákladů v Evropě i ve Spojených státech.

Rusko už podle Kremlu v reakci na sankce začalo přesměrovávat dodávky mimo Evropu. "Jsou to cílené, systematické kroky, které nám umožní minimalizovat negativní důsledky," řekl Peskov.

Ze současné situace těží například Indie, která teď nakupuje rekordní objemy ruské ropy s výraznou slevou.