Ukrajina žádá státy G7, aby zabavily ruský majetek a daly ho na obnovu země

"Kanada to již udělala a mám pocit, že ostatní k tomu dospějí spíše dříve než později. Mluvíme o stovkách miliard dolarů. Rusko musí zaplatit," řekl Kuleba. Takové opatření podpořil v dnešním rozhovoru s magazínem Der Spiegel i německý ministr financí Christian Lindner.

Kuleba také vyzval Evropskou unii, aby na Rusko uvalila ropné embargo. Ukončení dovozu ruské ropy do konce roku je součástí šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, který navrhla Evropská komise. Podle Kuleby by ruský prezident Vladimir Putin slavil, kdyby návrh padl. Krok totiž odmítá podpořit Maďarsko, a tak se o věci mezi členskými státy dál vyjednává. "Nezasahujeme do jejich diskuse, ale je to kritický okamžik, kdy uvidíme, zda bude jednota EU nadále existovat, nebo zda bude narušena," řekl Kuleba.

Šéf ukrajinské diplomacie vyzval země G7, aby urychlily dodávky zbraní. Při boji nepomůže, když jsou k němu potřebné zbraně stále "na cestě", prohlásil Kuleba. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell dopoledne oznámil další vojenskou podporu Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur (12,4 miliardy korun).

Na každoroční setkání, které potrvá až do soboty, se do 400 let starého zámku v letovisku Weissenhaus u Baltského moře sjeli vrcholní diplomaté z Británie, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Spojených států a EU. Jednání navazuje na závazek lídrů skupiny G7 z minulého víkendu, že zakážou nebo postupně ukončí nákup ruské ropy.