V Kyjevě se rozezněl letecký poplach, k městu prý míří ruské pozemní jednotky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajinská metropole Kyjev dnes ráno vyhlásila letecký poplach, místní úřady vyzývají obyvatele, aby se přesunuli do nejbližších protileteckých krytů. Podle listu The New York Times se varovné sirény rozezněly rovněž ve Lvově na západě země. Na Kyjev v noci na dnešek dopadly nejméně dvě ruské rakety.