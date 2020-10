V Náhorním Karabachu se navzdory příměří bojuje, mrtvých jsou stovky

Od září pak boje způsobily smrt více než 1000 lidí včetně civilistů a desítky tisíc lidí vyhnaly z domovů. Arménský prezident uvedl, že Turecko je ve skutečnosti další stranou konfliktu.

Novou dohodu o příměří uzavřely obě strany v sobotu poté, co dřívější ujednání o klidu zbraní z předchozího týdne nevedlo k přerušení bojů. Již v neděli se ale obě strany vzájemně obvinily z nových útoků.

Armáda neuznané Náhorně-karabašské republiky (Arcachu) dnes podle agentury AP uvedla, že ázerbájdžánské síly pokračovaly v ranních hodinách v ostřelování v severním a jižním směru. Mluvčí arménského ministerstva obrany Šušan Stepanjanová mluvila o "těžkých bojích" v jižní části sporného území a obvinila Ázerbájdžán z útoků na civilní cíle.

Artsakh State Emergency Situations Service reports #Azerbaijan once again violated ceasefire over the night target shelling #CIV facilities & peaceful communities of Martuni, Urekan, Ishkhanadzor, Aygehovit & Vurgavan.

The info about the affected & the damages is being verified.