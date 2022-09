Velká Británie po smrti královny Alžběty II. Skotové pokukují po nezávislosti, mladí po republice

Téměř šest z deseti Britů podporuje zachování monarchie v blízké buducnosti. Další čtvrtina tvrdí, že po smrti královny je správný čas na založení republiky. 85 % dotázaných věří, že země zůstane konstituční monarchií minimálně pro toto desetiletí. Britská mládež je k zachování stávajícího státního zřízení daleko více skeptická. Jen 40 % mladých v rozmezí 18–24 let stojí za monarchií. Stejný názor má jen 36 % zástupců etnických menšin.

Think tank British Future pro deník Guardian také upozornil, že mladí lidé ve věku 16–18 let nejsou příliš přesvědčeni o Británii jako monarchii. „Jen 36 % ze zástupců nejmladších dotázaných chce v blízké budoucnosti monarchii ponechat,“ citoval Guardian britské sdružení zodpovědné za průzkum. 37 % nejmladších cítí, že je čas posunout se k republikovému zřízení.

Ve Skotsku je ale situace jiná. Think tank zjistil, že 45 % Skotů chce monarchii opustit. Navíc si 36 % Skotů myslí, že je správný čas na založení republiky. Dalších 19 % dotázaných uvedlo, že neví, nebo odmítlo odpovědět.

Skotská národní strana (SNP) chce vyhlásit referendum za nezávislost Skotska. Britská společnost Panelbase, která má na starost také průzkumy veřejného mínění, zjistila, že 47 % dospělých skotských občanů by chtělo zachovat královského vládce, 35 % z nich by naopak chtělo volenou hlavu státu.

Když se pracovníci Panelbase tázali na vlajku Spojeného království, tak si ji 72 % automaticky spojilo s monarchií, 71 % s britským olympijským týmem a 68 % s armádou. Naproti tomu ji čtvrtina lidí označila za symbol rasismu a extrémismu. Vlajka Anglie, na které je jen kříž svatého Jiřího, pro 60 % veřejnosti reprezentuje patriotismus. Nicméně 32 % ji cítí jako reprezentaci rasismu a extrémismu.

Ve Skotsku proběhlo referendum o odtržení od Spojeného království v září roku 2014. Voliči měli na výběr ze dvou možností - zůstat ve Spojeném království, nebo vyhlásit nezávislost. Pro nezávislost tehdy podle BBC hlasovalo necelých 45 % voličů.

Bývalý premiér Boris Johnson uvedl, že by Skotové neměli požadovat po prvním referendu žádné nové po dalších čtyřicet let. Vláda Spojeného království obvinila SNP z toho, že nemá připravené odpovědi na základní otázky ohledně nezávislosti Skotska, jakými jsou například měna nebo důchodová politika. „Jakýkoli pokus Skotska o nezávislost nebo připojení k EU by vedl k citelnému zpevnění hranic mezi oběma zeměmi,“ citovalo BBC britskou vládu.

Skotská vláda předpokládá, že další referendum proběhne 19. října 2023. Upozorňuje však na to, že kdyby byl výsledek kladný (čili pro nezávislost), tak by skotské úřady nechaly dostatek času na vyřešení veškerého přenesení administrativy a moci z Londýna do Edinburghu.

Expert na průzkumy profesor John Curtice vydal celkově šest dotazníků. Průměrný výsledek je 49 % skotských občanů pro nezávislost a 51 % proti ní. Stávající ministryně Skotska v britském parlamentu a lídryně SNP Nicoly Sturgeon doufala, že odchod Británie z EU, pandemie covidu a premiérské přešlapy Borise Johnsona ovlivní rozhodování lidí směrem k nezávislosti. Stále ale existuje řada lidí, kteří byli z výsledků dotazníků vyřazeni, protože odpověděli, že neví. Na tyto ještě můžou zastánci nezávislosti směřovat svou kampaň.