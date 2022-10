Zelenskyj popřel účast Kyjeva na výbuchu, který vážně poškodil Kerčský most

"My jsme si to (výbuch na mostu) určitě neobjednali, alespoň pokud vím," řekl šéf státu kanadské televizi CTV podle serveru RBK-Ukrajina. Připomněl konflikt mezi ruskými vojáky a tajnými službami a dodal, že za výbuchem mohla stát některá ze stran tohoto sporu. "Je tam hodně mocenských vertikál. Je to rozsáhlý systém. V Sovětském svazu byla (tajná policie) KGB. V současnosti sestává z několika větví, které neustále řeší, kdo je hlavní," dodal.

Kerčský most spojuje ruský Krasnodarský kraj s ukrajinským poloostrovem Krymem, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014. Mohutný výbuch, který poškodil silniční i železniční část, mostem otřásl ráno 8. října. Po výbuchu se zřítila část vozovky a vzplály cisterny na kolejích. Podle ruských úřadů explozi způsobila bomba v nákladním autě. Výbuch si podle ruských médií vyžádal čtyři oběti na životech.

Provoz na mostu byl načas přerušen, Rusové nyní pracují na opravě. Zdroje některých ukrajinských i zahraničních médií tvrdí, že exploze byla dílem ukrajinské tajné služby SBU. Kyjev se ale k výbuchu oficiálně nehlásí.

Ruská tajná služba FSB 12. října oznámila, že zadržela osm podezřelých z útoku na Kerčský most, pět Rusů a tři občany Ukrajiny a Arménie. Za organizátora útoku označila šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova. Ukrajinská rozvědka tvrzení FSB označila za nesmysl a odmítla se k nim dál vyjádřit.

Ruský prezident Vladimir Putin označil masivní ruské raketové údery na ukrajinská města v posledních dnech za odvetu za ukrajinské útoky, mezi které zařadil i "teroristický útok" na Kerčském mostě.

Most za 228 miliard rublů (přes 90 miliard Kč) se až do výbuchu zdál jedním z nejlépe střežených míst na světě; hlídaly jej družice a stíhačky, protiletadlové rakety, hlídkové čluny i potápěči. Na zemi příjezdy z obou stran chránily speciální jednotky ruské národní gardy.

Mychyjlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře již v den výbuchu tvrdil v rozhovoru s listem Ukrajinska pravda, že mohlo jít o dílo samých Rusů, a konkrétně mohlo jít o výsledek mocenského konfliktu, ve kterém na jedné straně stojí FSB spolu s Wagnerovou (v přepisu z ruštiny Vagnerovou) žoldnéřskou skupinou a na straně druhé ruské ministerstvo obrany spolu s generálním štábem. Argumentoval, že kamion, který na mostě vybuchl, přijel z Ruska, a proto by se odpovědi měly hledat v Rusku, kde se konflikt mezi silovými složkami vymkl kontrole Kremlu. Výbuch mostu podle Podoljaka působí jako fiasko FSB a alibi ruské armádě za porážky na Ukrajině, když FSB nedokázala ohlídat ruský týl.