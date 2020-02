Žena se v Moskvě udusila při soutěži v pojídání dortíků

"Hlučná hudba, potlesk a bezuzdné veselí přerušilo volání o pomoc. Křičeli vyděšení přihlížející, před jejichž očima se jedna z účastnic soutěže dusila. Dívka začala lapat po dechu a zhroutila se na podlahu," vylíčil deník. Přivolaní lékaři už jen konstatovali smrt. Udušené dívce bylo třiadvacet let, dodal list s odvoláním na policii.

Do baru, patřícího do řetězce Killfish, lákajícího hosty hlavně na slevy, si dívka vyrazila s přáteli. Do soutěže se sama přihlásila. Podle očitých svědků zápolila o vítězství a pár vteřin před zvoněním, ohlašujícím konec soutěže, si vecpala do úst několik zákusků najednou.

Okolnosti smrti objasňují vyšetřovatelé. Ti podle deníku zvažují, zda nezahájí trestní stíhání podle paragrafu postihujícího "poskytování služeb, nezodpovídajících požadavkům bezpečnosti".