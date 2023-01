Evropská komise žaluje Slovensko kvůli obnovitelným zdrojům energie

Evropský blok se v roce 2018 shodl na směrnici, která stanovuje k roku 2030 celounijní podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 32 procent. Jejím cílem je také zjednodušit administrativu pro zavádění ekologicky šetrných zdrojů a zajistit jejich cenovou výhodnost.

Členské státy měly směrnici převést do svých zákonů do poloviny roku 2021, Slovensko a Bulharsko to ale neučinily. Komise má v EU roli orgánu dohlížejícího na plnění pravidel. Proto s oběma zeměmi zahájila řízení, jehož několik kroků je však nepřesvědčilo k nápravě. Dnes se proto obrátila na soud, který může státům vyměřit pokutu načítající se do doby, než se unijnímu právu podřídí.