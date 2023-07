Existují výjimky z protiruských sankcí. Desítky jich udělilo také Česko

Podle informací deníku Financial Times zvažuje Brusel, že umožní ruské bance Russian Agricultural Bank zřízení dceřinné společnosti, jejímž prostřednictvím by se opět připojila do mezinárodního platebního systému SWIFT, z něhož je jinak vyloučena.

Za návrhem stojí Moskva, podle listu s ním přišla během jednání zprostředkovaných OSN. Nový subjekt by dohlížel na platby spojené s vývozem obilí a měl by přístup do systému SWIFT. O výjimce už se jednalo na summitu zemí EU během minulého týdne.

Unie totiž stojí o pokračování černomořské obilné dohody, zatímco Moskva opakovaně hrozí jejím koncem. Dohoda platí od loňského léta a byla od té doby třikrát prodloužena za pomoci prostředníků, kterými jsou OSN a Turecko. Aktuálně má vypršet 18. července.

Česko už výjimky z protiruských sankcí uděluje. Zatím jich bylo 33, uvedl server Seznam Zprávy s odkazem na informace od Finančního analytického úřadu (FAÚ). Týkaly se především farmacie a jaderné energetiky.

Výjimky potřebovala například energetická společnost ČEZ kvůli obchodování s českými podniky v majetku Rosatomu. V oblasti farmacie šlo o otázku exportu některých látek pro výrobu léků do Ruska.