Fico se má podle Kaliňáka vrátit do práce už za několik dní

"Rehabilitace v zásadě pokračuje. V některých okolnostech je průběh uspokojivých, v jiných je to komplikovanější. To zranění nebylo jednoduché a návrat do stoprocentního stavu prostě chvíli trvá," uvedl Kaliňák.

Podle vicepremiéra platí předpoklad, že by se Fico mohl vrátit do práce na přelomu tohoto a příštího měsíce. "To znamená někdy tento anebo příští týden by se s námi mohl nějakým vidět," dodal s tím, že premiér ale nejspíš nepovede příští výjezdové jednání vlády.

Fico na začátku června poprvé od atentátu promluvil k občanům. K útočníkovi Juraji C. podle svých slov necítí nenávist, odpouští mu a nehodlá proti němu podniknout jakékoliv kroky, například požadovat náhradu škody. Nicméně ho označil za opozičního aktivistu. Kritice opozičních stran či protivládních médií a některých nevládních organizací věnoval značnou část svého vyjádření. Prohlásil také, že nemá důvod věřit tomu, že šlo o útok "osamělého pomatence".

Premiér poděkoval lékařům z banskobystrické nemocnice, kteří podle jeho slov zabránili nejhoršímu. Potvrdil také, že aktuálně se o něj ambulantně stará bratislavská Nemocnice svatého Michala.

K atentátu došlo 15. května po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Specializovaný trestní soud v Pezinku v květnu poslal pachatele do vazby, je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření.