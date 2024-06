Ficův lékař poprvé promluvil. Prozradil, co nejvíce pomohlo

"Kdyby to dopadlo jinak, než to dopadlo, neumím si ani moc představit, co by se pak na Slovensku dělo," řekl Valky slovenskému deníku Postoj. Fica ošetřoval dva týdny, než se premiér přesunul do domácího léčení v Bratislavě. Svůj tým pochválil za dobře odvedenou práci.

Lékař nicméně přiznal, že ho tížila zodpovědnost za život předsedy vlády. "Kdybych řekl, že jsme nebyli pod tlakem, tak bych lhal. Můj život na dva týdny přestal fungovat," poznamenal. Popsal také, že Ficovi bodyguardi personálu nijak nepřekáželi a dění sledovali oknem.

Valky také ocenil, že o stavu prominentního pacienta informovali politici, zatímco lékaři se mohli starat o jeho zdravotní stav a neřešit nic jiného. Ozvali se mu přitom čeští kolegové, kteří se svého času starali o tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. "Řekli mi, že jediné, co nám závidí, je tato komunikace, protože pro ně to bylo tehdy neskutečně zatěžující," prozradil.

Doktor zmínil, že Fico nedostal žádnou speciální léčbu. "Léčba pana premiéra má pro nás jen takovou zkušenost, že jsme pana premiéra léčili a naštěstí se to povedlo," dodal.

K atentátu došlo 15. května po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Specializovaný trestní soud v Pezinku v květnu poslal pachatele do vazby, je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření.