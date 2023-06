FSB se zaměřila na Prigožinovy peníze. Putin si přeje eliminaci šéfa wagnerovců

Na zajištění peněz upozornil petrohradský server Fontanka, podle kterého Prigožin na sociální síti přiznal, že jde o jeho peníze, které jsou však určené na platy žoldnéřů z Wagnerovy skupiny či kompenzace pro rodiny zabitých bojovníků.

Příslušníci tajné služby objevili peníze v trojici vozidel zaparkovaných na dvoře za hotelem, v němž měl šéf a zakladatel skupiny kancelář. Na letišti Pulkovo došlo zároveň k zapečetění dvou strojů, které si hlasitý kritik ruského ministerstva obrany pronajímal.

Meduza s odvoláním na iStories uvedla, že podle zdroje blízkého armádnímu generálnímu štábu chce prezident Vladimir Putin, aby bezpečnostní jednotky eliminovaly Prigožina a jeho bojovníkům nabídly amnestii. Zdroj také podotkl, že vojáci nemají dostatek prostředků k tomu, aby zabránili wagnerovcům v dosažení Moskvy.

Rusko se od nočních hodin potýká s ozbrojenou vzpourou vedenou právě Prigožinem, s nímž bylo zahájeno trestní řízení kvůli organizaci rebelie. Stalo se tak poté, co zakladatel nejvýznamnější žoldnéřské skupiny prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Prigožinovi hrozí až 20 let za mřížemi, uvádí TASS.

Trestní řízení se zakladatelem wagnerovců zahájila FSB kvůli závažnosti situace a hrozbě eskalace a konfrontace uvnitř Ruské federace. Silové složky jsou ve stavu zvýšené pohotovosti. Prezident Putin v dopoledním projevu přiznal, že situace je složitá v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Podle posledních informací jsou žoldnéři také ve Voroněži a dorazit měli rovněž do Lipecka. Protiteroristická opatření zavedla Moskva i Moskevská oblast.