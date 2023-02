G7: Rusko musí ukončit agresi a stáhnout své vojáky z celého území Ukrajiny

Evropě se stále daří dovážet velké objemy nafty, přestože Evropská unie začátkem tohoto měsíce zavedla embargo na dodávky tohoto paliva z Ruska. Dovoz nafty do Evropy by tak v únoru mohl mírně překonat lednovou úroveň, zejména díky dodávkám z Blízkého východu a z Asie. Ty by se v únoru mohly vyšplhat na maximum za sedm let. Vyplývá to z odhadů analytické společnosti Vortexa.

Zdroj: ČTK