George Clooney potápí přítele: Miluji Joea Bidena. Ale potřebujeme nového kandidáta

„Jsem celoživotní demokrat; Za to se neomlouvám. Jsem hrdý na to, co moje strana představuje a co znamená. V rámci své účasti na demokratickém procesu a na podporu mnou zvoleného kandidáta jsem vedl některé z největších fundraiserů v historii mé strany. Barack Obama v roce 2012 . Hillary Clinton v roce 2016 . Joe Biden v roce 2020 . Minulý měsíc jsem spolupořádal největší sbírku finančních prostředků na podporu jakéhokoli demokratického kandidáta na znovuzvolení prezidenta Bidena. To vše říkám jen proto, abych vyjádřil, jak moc v tento proces věřím a jak hluboký si myslím, že tento okamžik je," pronesl George Clooney pro deník.

„Miluji Joea Bidena. Jako senátor. Jako viceprezident i jako prezident. Považuji ho za přítele a věřím v něj. Věřte v jeho charakter. Věřte v jeho morálku. Za poslední čtyři roky vyhrál mnoho bitev, kterým čelil."

„Ale jediná bitva, kterou nemůže vyhrát, je boj s časem. Nikdo z nás nemůže. Je zničující to říct, ale Joe Biden, se kterým jsem byl před třemi týdny na sbírce, nebyl Joe Biden z roku 2010. Nebyl to ani Joe Biden z roku 2020. stejný muž, kterého jsme byli všichni svědky v debatě," pokračoval.

Podpora hollywoodských hvězd je pro demokraty zásadní, a George Clooney nyní přibyl na rostoucí seznam veřejných osobností, které vyzývají 81letého Bidena, aby z prezidentského klání odstoupil.

Vlnu nespokojenosti vyvolala neúspěšná červnová debata s jeho soupeřem Donaldem Trumpem.

Herec se nedomnívá, že by Bidenův odchod pouhé čtyři měsíce před volbami způsobil chaos. Přímo nepodpořil žádného konkrétního kandidáta, ale vyzval stranu, aby zvážila osobnosti jako viceprezidentku Kamalu Harrisovou, guvernéra Marylandu Wese Moora a další. „Pak bychom mohli vše vyřešit na srpnovém sjezdu demokratů," napsal Clooney v článku pro New York Times.

Sám Clooney sám sebe označuje za celoživotního demokrata. V červnu spolu s úřadujícím prezidentem zorganizoval v Los Angeles sbírku na svou kampaň, které se zúčastnilo mnoho celebrit. Bidenova kampaň pak uvedla, že jim akce přinesla rekordních 28 milionů dolarů.