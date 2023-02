Haleyová jde proti Trumpovi. Vstoupila do boje o nominaci republikánů do Bílého domu

S výpadky léků by podle výrobců mohl pomoci návrat výroby zpět do Evropy. Nebude ale možný úplně a trval by nejméně pět let. Problémem by mohly být vyšší náklady i ekologie. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci České asociace farmaceutických firem (ČAFF) a Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (AIFP). V současné době se většina účinných látek léků pro Evropu vyrábí v Asii, zejména Indii a Číně, a obalové materiály často v Rusku či na Ukrajině.