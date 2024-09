Harry měl uvažovat o návratu domů. Okolí prince prozradilo, jak se věci mají

Někomu chybějí, jinému vůbec. Princ Harry a jeho žena Meghan už několik let nereprezentují britskou královskou rodinu, dokonce se odstěhovali do zámoří. Nyní se ale objevily spekulace o údajné touze prince vrátit se do rodné země. Britská média ale zjistila, že reálně se nic takového nechystá.