Ministr zahraničí se vyjádřil k nedávným spekulacím, že by Izrael mohl s americkou podporou zaútočit na údajný íránský jaderný program. „Dali jsme jasně najevo, že jakýkoliv útok na naše jaderná zařízení bude okamžitě a rozhodně odražen,“ řekl Aragčí. „Nemyslím si ale, že by provedli něco tak šíleného. To by proměnilo celý region ve velmi špatnou katastrofu.“

Od chvíle, kdy Donald Trump během svého prvního prezidentského období odstoupil od mezinárodně sjednané dohody o íránském jaderném programu, Írán obnovil obohacování uranu na úroveň, kterou západní vlády považují za krok směrem k výrobě jaderných zbraní. Írán však trvá na tom, že jeho jaderný program slouží pouze k civilním a mírovým účelům.

Donald Trump v reakci uvedl, že by preferoval diplomatické řešení a označil novou dohodu s Íránem za „pěknou myšlenku“. Aragčí však zdůraznil, že k obnovení důvěry a vyjednávání by bylo zapotřebí mnohem více než pouhá slova. „Situace je nyní mnohem složitější než minule,“ řekl. „Musíme slyšet více než jen hezká slova. To je zjevně nedostatečné.“

Ministr zahraničí se také vyjádřil k nedávným komentářům Donalda Trumpa o Blízkém východě, konkrétně k návrhu „vyčistit Gazu od Palestinců“. Tento výrok vyvolal širokou kritiku v regionu. Aragčí odpověděl ironickým návrhem: „Můj návrh je jiný. Místo Palestinců vyhoďte Izraelce a pošlete je na Grónsko. Tím by se vyřešily dva problémy najednou.“

V Íránu se nadále prohlubuje ekonomická krize způsobená západními sankcemi. Inflace dosahuje podle odhadů 50 %, nezaměstnanost mladých je blízko 20 % a hodnota národní měny dosáhla historického minima. Navzdory ekonomickým potížím a hluboké nedůvěře vůči Spojeným státům Íránci doufají, že dohoda se Západem by mohla vést ke zlepšení jejich životní úrovně.