Itálie zvažuje zásadní krok. Chce zakázat výrobu elektřiny z uhlí už za rok

Itálie přitom musela najít alternativu k plynu, který používala až do invaze Ruska na Ukrajinu. Loni tak zvýšila výrobu energie z uhlí na 7,5 procenta ze 4,6 procenta v roce 2021.

Přesto si stanovila záměr opustit uhlí do roku 2025, podle ministra by to ale mohlo jít ještě dříve. "Doufám, že se mi to podaří do roku 2024, pokud se ceny plynu udrží na současné úrovni," řekl Pichetto Fratin na akci pořádané deníkem La Repubblica.

Ministr tvrdí, že zemní plyn, který je považován za nejméně znečišťující fosilní palivo, by měl doprovázet italskou cestu energetické transformace až do roku 2050, zatímco země postupně zvyšuje svou kapacitu obnovitelné energie.

Ministr také uvedl, že bude na budoucích vládách, aby rozhodly, zda znovu nezavedou jadernou energii, kterou Itálie opustila v roce 1980 v důsledku černobylské katastrofy v bývalém Sovětském svazu.

Odkázal se přitom na analýzy, podle kterých obnovitelné zdroje nebudou stačit bez jaderné energie, a dodal, že současná administrativa povolila pouze výzkum a testy tohoto zdroje energie.

Výroba elektřiny z uhlí byla dlouho jedním z hlavních způsobů, jak uspokojit energetickou poptávku. Tento způsob výroby však čelí rostoucím výzvám v souvislosti se změnou klimatu a snahou o snižování emisí skleníkových plynů.

Tento typ výroby elektřiny je přitom stále běžnou praxí ve mnoha zemích po celém světě. Uhlí je bohatým zdrojem energie a je relativně levné ho těžit. Elektrárny spalující uhlí jsou schopny generovat velké množství elektřiny, což z nich činí atraktivní volbu pro zajištění energetické stability.

Přináší s sebou ale vážné environmentální a zdravotní problémy. Spalování uhlí v elektrárnách vytváří významné množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2), které přispívají ke změně klimatu. Kromě toho se uvolňují také další škodlivé látky, jako jsou síry, dusíky a částice, které mají negativní dopad na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.