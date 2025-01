Izrael a Hamás uzavřely dohodu o příměří

Podle serveru Times of Israel zahrnuje dohoda několik klíčových bodů. Nejvýznamnější z nich je postupné propuštění celkem 33 izraelských rukojmí, kteří byli Hamásem zadržováni. První fáze dohody, která je plánována na 42 dní, má zajistit osvobození rukojmích podle předem stanoveného pořadí.

Nejprve mají být propuštěny civilní ženy, následované ženami sloužícími v armádě, poté starší muži nad 50 let a nakonec muži, kteří jsou vážně nemocní nebo trpí zdravotními problémy. Izrael podle dostupných informací důrazně trval na tom, aby mezi prvními osvobozenými byli ti, kteří jsou stále naživu, a Hamás měl povinnost předložit seznam rukojmích včetně jejich aktuálního zdravotního stavu do sedmi dnů od začátku implementace dohody.

Mezi rukojmími, kteří mají být propuštěni, jsou například i Shiri Bibas a její dva malí synové Ariel a Kfir. V seznamu se objevují také dvě významné osobnosti: Avera Mengistu, izraelský občan etiopského původu, a Hisham al-Sayad, beduínský Izraelec, kteří byli Hamásem zadržováni od roku 2014, respektive 2015.

První tři rukojmí mají být propuštěni již v první den realizace dohody, dalších sedm rukojmích sedmý den. Následně budou propuštěni tři rukojmí každý další týden, až do závěrečné fáze, kdy bude osvobozeno posledních čtrnáct osob.

Za toto propuštění rukojmích se Izrael zavázal k propuštění více než 1 000 palestinských vězňů. Mezi nimi má být přibližně 250 vězňů odsouzených na doživotí a dalších 400, kteří si odpykávají tresty do 20 let. Část těchto vězňů byla zajata během izraelských vojenských operací v Gaze po 7. říjnu 2023, ale nikdo z těch, kteří se přímo podíleli na útoku a masakrech, propuštěn nebude. Propuštění se bude týkat také všech žen a dětí mladších 19 let, které byly zadrženy od 8. října 2023.

Součástí dohody je rovněž uvolnění humanitární pomoci do Gazy, která byla vážně postižena konfliktem. Dislokovaní obyvatelé severní Gazy, jejichž počet se odhaduje na milion, budou mít možnost vrátit se domů v rámci organizovaného návratu, který musí být dokončen do 22. dne platnosti dohody. Přestože Hamás prohlásil, že toto opatření je humanitární povahy, izraelské zdroje zdůrazňují, že návrat bude probíhat pod přísným dohledem, aby se zabránilo případnému návratu militantů do oblasti.

Egyptské zdroje naznačily, že izraelské obranné síly (IDF) by mohly stáhnout své jednotky z koridoru Filadelfie, což je strategicky důležitý pás mezi Gazou a Egyptem. Izrael však toto tvrzení popřel a zdůraznil, že stahování bude omezené a probíhat pouze v určitých oblastech. Dohoda obsahuje také mechanismy pro vyjednávání o další fázi, která by měla zahrnovat trvalé příměří a propuštění zbývajících rukojmích.

Trump ve svém prohlášení uvedl, že jeho nově zvolená administrativa bude úzce spolupracovat s Izraelem, aby zajistila, že Gaza už nikdy nebude sloužit jako bezpečné útočiště pro teroristické skupiny. Zároveň zdůraznil, že tato dohoda otevírá cestu pro další rozšíření Abrahamových dohod, historického mírového rámce mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, který byl poprvé zaveden během jeho předchozího prezidentského mandátu.

Odcházející americký prezident Joe Biden se k situaci dosud nevyjádřil, což vyvolalo spekulace o jeho postavení ve vztahu k dohodě. Mezinárodní společenství však dohodu přivítalo s opatrným optimismem, přičemž mnozí odborníci varují, že její úspěch bude záviset na důsledné implementaci a schopnosti obou stran udržet příměří. Tento moment představuje potenciální zlom v dlouhotrvajícím konfliktu, který výrazně ovlivňuje životy milionů lidí na Blízkém východě.