Izrael dostal varování před pozemní operací v Gaze. Může trvat i deset let

Vojenská pozemní ofenzíva izraelských obranných sil v pásmu Gazy by trvala roky a zahrnovala by strašlivé boje. Řekl to bývalý šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) David Petraeus pro server Politico. „Pokračování bombardovací kampaně IDF pozemní invazí by se mohlo velmi rychle stát Mogadišem na steroidech,“ popsal.

Připomněl tak incident z roku 1993, publiku věrně známý například ze snímku Černý jestřáb sestřelen (z angl. Black Hawk Down). Také známá jako bitva o Mogadišo se odehrála v rámci operace Gothic Serpent poté, co somálské milice sestřelily několik bojových vrtulníků Black Hawk. Američané se následně s militanty střetli, což vedlo k brutálnímu boji a ohromujícím ztrátám na životech zejména ze strany vzbouřenců. Občanská válka v zemi dosud neskončila.

Před třiceti lety v Mogadišu několik desítek amerických vojáků čelilo bezprecedentní přesile nejen z řad militantů, ale i obyčejných vyzbrojených obyvatel. Pozemní zásah Izraelců v Pásmu Gazy tak podle Petraeuse může vypadat úplně stejně.

Bývalý šéf CIA má zkušenosti i z armádního velení, proto se dle svých slov snaží poskytnout IDF rady. „Pokud bude Hamás v obraně stejně kreativní jako při tom strašlivém, barbarské, nevýslovném útoku, pak uvidíte sebevražedné atentátníky, uvidíte improvizovaná výbušná zařízení, budou tam léčky, nástražné nálože a městské prostředí opět nemůže být náročnější,“ vysvětlil.

IDF by se měl připravit na dlouhou válku. „Těžko si dovedu představit obtížnější prostředí, než je toto konkrétní, a to jsem byl člověk, který velel jednotkám v řadě velkých městských operací. Protipovstalecké operace nevyhrajete za rok nebo dva. Obvykle trvají deset let nebo déle, jak jsme viděli v Iráku a v Afghánistánu,“ dodal.