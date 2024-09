Izraelci nejspíš vtrhnou do Libanonu. Půjde o operaci omezeného rozsahu

Američtí činitelé pod podmínkou anonymity uvedli, že Izrael se zatím nerozhodl, zdali spustí plnohodnotnou pozemní operaci v Libanonu. Je na ní však připraven. Rozsah operace by byl případně omezený. Cílem by bylo dosažení toho, aby se desítky tisíc obyvatel severního Izraele mohly vrátit do svých domovů.

Spojené státy se o pátečním útoku na Nasralláha dozvěděly jen s několikaminutovým předstihem, což podle ABC News rozčílilo šéfa Pentagonu Lloyda Austina. Američanům se nelíbilo, že nemohli připravit své diplomaty a další osoby na případnou odvetu.

Podle zdrojů stanice nedošlo k uzavření příměří na izraelsko-libanonské hranici, protože Nasralláh jej podmiňoval souběžným uzavřením příměří v Pásmu Gazy, kde Izrael bojuje s Hamásem. Američtí činitelé dodali, že diplomacie představuje jediné možné dlouhodobé řešení, i když začne vojenská kampaň.

Izraelské stíhačky v sobotu večer a v noci na neděli obnovily nálety na cíle Hizballáhu v sousedním Libanonu. Armáda v prohlášení sdělila, že provedla desítky úderů, kdy terčem byla vojenská infrastruktura.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v sobotu poprvé vyjádřil k likvidaci nejvyššího vůdce hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha. "Nasralláh nebyl jen další terorista. Byl to pan terorista," prohlásil Netanjahu, podle něhož byla jeho likvidace základní podmínkou pro dosažení cílů, které si Izrael stanovil - bezpečný návrat obyvatel na severu do jejich domovů a změna rovnováhy síly v regionu na několik let.

Podle izraelského premiéra je jasné, že pokud by Nasralláh zůstal naživu, rychle by obnovil schopnosti Hizballáhu. Varoval zároveň všechny nepřátele, kteří útočí na Izrael. "Není místo v Íránu nebo na Blízkém východě mimo dosah dlouhé paže Izraele. Dnes víte, jak pravdivá tato slova jsou," vzkázal.

Úmrtí nejvyššího vůdce libanonského militantního hnutí v sobotu nejprve oznámila izraelská armáda. Později jej potvrdilo samotné hnutí.