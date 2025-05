Srdcervoucí tragédie v Gaze: Lékařka přišla při izraelském náletu o devět dětí, sama mezitím zachraňovala jiné

Alaa, pětatřicetiletá pediatrička pracující v nemocnici Násir v Khan Yúnis, denně čelila těžké volbě mezi povoláním a mateřstvím. Přesto každé ráno odcházela do práce a se strachem v srdci se loučila se svými dětmi, včetně šest měsíců staré Sayden, která obvykle ještě spala. V pátek netušila, že je objímá naposledy.

Krátce poté, co odešla, její dům zasáhla izraelská střela. Do nemocnice, kde pracovala, byly dopraveny ohořelé ostatky sedmi jejích dětí. Dvě další těla, včetně malého miminka Sayden, zůstala pod troskami. Jediným přeživším dítětem byl Adam, těžce zraněný, stejně jako jeho otec Hamdi, čtyřicetiletý lékař. Oba byli převezeni do nemocnice.

„Tohle je jedna z nejbolestnějších tragédií, které jsme tu zažili,“ uvedl Mohammed Saqer, hlavní zdravotní bratr nemocnice. „Lékařka, která celý svůj život zasvětila záchraně dětí, přišla v jediném okamžiku o všechny své.“

Záběry ověřené deníkem The Guardian ukazují, jak jsou z trosek u čerpací stanice vytahována spálená a zmrzačená těla dětí, zatímco dům ještě stále hoří. Bratr Hamdiho, padesátiletý Ali al-Najjar, přispěchal na místo, jakmile se dozvěděl o zásahu. Našel svého synovce Adama ležet v sutinách – živého, ale zakouřeného, s potrhaným oblečením. Na druhé straně ležel Hamdi, těžce zraněný, s amputovanou rukou a zraněními hlavy a hrudníku.

Po přivolání pomoci začal Ali zoufale pátrat po ostatních dětech. „Strop se zřítil sám na sebe. Hledal jsem venku, zda je exploze nevyhodila z domu,“ popsal. „Ale pak jsme našli první ohořelé tělíčko. Nakonec jsme objevili i ostatní – všichni byli znetvoření a spálení.“

Alaa dorazila k troskám právě v okamžiku, kdy byla vyproštěna těla její dcery Revan. S pláčem prosila záchranáře, aby jí dovolili ji ještě naposledy pochovat v náručí. „Horní část jejího těla byla zcela spálená, kůže ani maso jí nezbyly,“ popsal Ali. Stále chybí ostatky dvanáctiletého Yahyi a malinké Sayden.

V nemocnici se Alaa pokusila identifikovat své děti, ale popáleniny byly tak rozsáhlé, že to nebylo možné. Jména dětí byla Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman a Sidra.

„Alaa šla do márnice, objala své děti, modlila se za ně a recitovala verše z Koránu,“ uvedl Dr. Ahmed al-Farra, vedoucí dětského oddělení. „Jiné lékařky se při tom zhroutily, ale ona zůstala klidná. Jako by jí Bůh poslal mír do srdce.“

Po pohřbu se vrátila zpět do nemocnice, aby se postarala o svého zraněného syna i manžela, který je v kritickém stavu – má poškozený mozek, četné zlomeniny a byl připojen na přístroje. Adamovo zranění je vážné, ale nadějné.

Kolegové popisují Alaa jako nesmírně obětavou lékařku a matku, která zvládala práci pod extrémním tlakem a současně pečovala o velkou rodinu. „V nemocnici se neustále strachovala o své děti,“ řekl Farra. „Když uslyšela o výbuchu v jejich čtvrti Qizan al-Najjar, její srdce jako matky okamžitě tušilo nejhorší.“

Dodal, že pro tuto ztrátu neexistují slova. „Kdokoli chce mít názor, měl by si nejprve představit, že by to potkalo jeho vlastní rodinu.“

Rodina plánovala odjezd do Egypta, kde chtěla zapsat děti na prestižní univerzitu Al-Azhar. Všech deset dětí mělo egyptské občanství.

Izraelská armáda k incidentu uvedla: „Letoun IDF včera zasáhl několik podezřelých osob, které byly identifikovány v budově v blízkosti našich jednotek v oblasti Khan Yúnis. Tato oblast je válečnou zónou a před zahájením operace jsme z ní civilisty evakuovali. Obvinění o civilních obětech prověřujeme.“

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku války zemřelo přes 54 000 Palestinců, z toho 16 503 dětí.

„Jediné, v co doufám, je, že ti, kteří byli zabiti, nezůstanou jen jmény na papíře,“ řekl Farra. „Byli jsme stvořeni jako každý jiný člověk na světě. A jako každý jiný máme právo žít.“