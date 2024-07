Já nikam neodcházím, prohlásil Biden a slíbil Harrisové plnou podporu při kampani

Biden se po boku Harrisové objevil na setkání v sídle jejich společné kampaně ve Wilmingtonu ve státě Delaware, které je podle amerického listu New York Times „nyní zcela její“.

Na setkání poděkoval svému týmu za veškerou práci a požádal ho, aby se věnoval Harrisové. „Já nikam neodcházím. Vím, že včerejší zpráva pro vás byla překvapivá a těžko se vám poslouchala, ale bylo to správné. Vím, že je to těžké, protože jsi do mě vložila své srdce a duši, abys nám pomohla vyhrát tuto věc,“ vylíčil na mítinku.

Biden se od minulého týdne držel v izolaci kvůli onemocnění covidem-19, podle lékaře Bílého domu už jeho příznaky „téměř zcela ustoupily“. „Jméno na vrcholu se změnilo, ale poslání se vůbec nezměnilo,“ podotkl.

„A mimochodem, nikam se nechystám. Budu v kampani s ní, s Kamalou. Budu pracovat jako ďábel, jak jako úřadující prezident při schvalování zákonů, tak i v kampani. Víte, stále potřebujeme zachránit tuto demokracii a Trump je stále nebezpečím pro společnost. Je nebezpečím pro národ,“ zdůraznil.

Podle svých slov chce zbytek úřadu strávit bojem za větší péči o děti, snížení cen léků na předpis, zastavení klimatických změn či ukončení války v Gaze. „Myslím, že jsme na pokraji toho, abychom toho byli schopni,“ poznamenal k příměří mezi Izraelem a Hamásem.

„Byl jsem poctěn a pokořen – myslím to z celého srdce, mé slovo Bidena – za vše, co jste pro mě a mou rodinu udělali. Doufám, že Kamale dáte každý kousek svého srdce a duše, který jste dali mně,“ doplnil.