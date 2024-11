Jaderné zbraně na Ukrajině? Medveděv důrazně varuje Západ

Medveděv ve svém prohlášení zdůraznil, že takový krok by Moskva interpretovala jako přímý útok na Rusko. „Američtí politici a novináři vážně diskutují o důsledcích převodu jaderných zbraní na Ukrajinu,“ uvedl. „Samotný převod těchto zbraní lze považovat za faktický útok na naši zemi,“ dodal s odkazem na nově aktualizovanou ruskou jadernou doktrínu.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno změnil tuto doktrínu, čímž výrazně snížil práh pro použití jaderných zbraní. Aktualizovaná pravidla umožňují Moskvě použít jaderné zbraně v případě, že by byla napadena konvenčními zbraněmi jakýmkoli státem. Tento krok je vnímán jako nepokrytá hrozba namířená proti Západu, který pokračuje v podpoře Ukrajiny během probíhajícího konfliktu.

Putinovo jaderné „chrastění zbraněmi“ vyvolává otázky o tom, jak vážně by měl Západ brát tyto výhrůžky. Podle odborníků a pozorovatelů je pravděpodobné, že jde o další pokus Kremlu zastrašit západní spojence Ukrajiny a odradit je od dalších vojenských dodávek.

Nicméně Medveděvovy výroky odrážejí rostoucí nervozitu v Moskvě ohledně vojenské podpory Ukrajiny ze strany NATO a dalších západních států. Převod jaderných zbraní by pro Rusko znamenal eskalaci konfliktu na zcela novou úroveň.

Rusko se dlouhodobě snaží zdůrazňovat svoji schopnost a ochotu použít jaderné zbraně jako nástroj zastrašování. Kreml opakovaně varuje před „červenými liniemi“, které by mohly vést k přímé konfrontaci s NATO. Aktualizovaná doktrína nyní umožňuje pružnější reakce, což dává Putinovi větší prostor pro interpretaci hrozeb jako důvodu k nasazení jaderných zbraní.

Spojené státy a jejich spojenci zatím na Medveděvovo prohlášení oficiálně nereagovali. Jakýkoli krok k umístění jaderných zbraní na Ukrajinu by ale pravděpodobně vedl k dramatickému zhoršení už tak napjatých vztahů mezi Západem a Ruskem.

Analytici upozorňují, že by to mohlo také vést k ještě větší militarizaci konfliktu a zvýšení rizika jaderné eskalace. Pro Ukrajinu by však takový krok mohl znamenat další posílení její obranyschopnosti proti pokračující ruské agresi.