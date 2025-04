Jak vážná bude obchodní válka? Cla vyděsila i spojence USA, trhliny dostává Trumpova administrativa i podpora

Podle Sama Suttona, autora newsletteru Morning Money, je jasné, jak zoufale Wall Street touží po jasnosti a úlevě. Samotná možnost jakékoli dohody byla dost silná na to, aby poslala trhy vzhůru — ale naděje byla rychle zchlazena realitou, uvedl pro Politico.

A i když se Trump dlouho opíral o podporu byznysu, začíná být patrné, že i jeho věrní příznivci ve finančních kruzích se začínají odvracet. Známý investor Bill Ackman zpochybnil způsob výpočtu cel, zatímco Elon Musk si veřejně tropil žerty z poradce Bílého domu Petera Navarra.

Uvnitř administrativy se podle novinářky Megan Messerly objevují trhliny. Zatímco tzv. „protekcionistické křídlo“ zatím vítězilo, ve hře je stále vlivnější frakce prosazující „spravedlivý obchod“. A i když Trump konečně použil slovo „vyjednávání“, zároveň zdůraznil, že některá cla budou trvalá. Jinými slovy – vše je otevřené, ale nikdo netuší, pro koho.

Kanadský premiér Mark Carney je ve zvláštní pozici. Vzhledem k blížícím se volbám lavíruje mezi potřebou ukázat sílu a opatrností, aby se neocitl znovu na Trumpově černé listině. A i když Kanada a Mexiko stále mají platnou obchodní dohodu se Spojenými státy, nejsou si ničím jisté.

V Británii situace není o mnoho jasnější. Podle Grahama Lanktreeho, britského reportéra Politico, premiér Keir Starmer vyjednal rámcovou dohodu o odstranění cel, ale ta zatím zůstává nevyřízená na Trumpově stole. Očekávané ústupky — například změny v zákonech o internetové bezpečnosti a otevření trhu pro americké hovězí — by mohly být politicky drahé.

Lanktree přirovnal Trumpovy cla ke globální verzi Brexitu. V důsledku se svět ocitá v situaci, kdy Spojené státy zvedly obchodní bariéry proti téměř každému. Důsledky? Podobně jako Brexit, i tato politika pravděpodobně sníží růst HDP a odradí zahraniční investice.

Na domácí scéně mezitím začínají voliči i podniky pociťovat ekonomickou nejistotu. Zvýšené ceny a možné propouštění mohou brzy vyvinout tlak nejen na Bílý dům, ale i na republikány před nadcházejícími volbami. Gallup už nyní hlásí pokles důvěry veřejnosti v Trumpovu ekonomickou politiku.

Vzhledem k tomu, že se blíží výsledková sezóna firem, analytici upozorňují na možné změny ve výhledech pro investice, zaměstnanost i fúze. A pokud se slova generálních ředitelů začnou měnit v konkrétní kroky, může to být skutečný test Trumpovy obchodní strategie.

Zahraniční vlády mezitím hledají nové cesty. Kanada, Spojené království a další členové obchodního bloku CPTPP (Transpacifické partnerství) uvažují o posílení vzájemné spolupráce jako protiváze k americkému protekcionismu. Ironií osudu je, že tento blok vznikl jako nástroj Spojených států proti Číně – a dnes může být použit proti nim samotným.

Mezi pozoruhodnými momenty celé situace byla i Trumpova zdrženlivost vůči Marku Carneymu, který sice patří k jeho kritikům, ale nečelí obvyklým útokům, jaké Trump běžně vede vůči zahraničním lídrům. Politická dynamika mezi USA a Kanadou se tak v této chvíli nese spíše v tichém napětí než v otevřeném konfliktu.

A co nás čeká dál? Podle Suttona to bude především pokračující volatilita a možné přehodnocení pozice dolaru. Pokud bude nejistota přetrvávat, mohlo by to mít dlouhodobý dopad nejen na trhy, ale i na globální roli americké měny.

Zatímco se prezident Trump tváří, že situaci zvládá a že cla jsou „hořkým lékem“, který Spojené státy potřebují, realita může být daleko bolestivější. A jak poznamenala Messerly, uvidíme, jak dlouho budou voliči ochotni tento „lék“ polykat.