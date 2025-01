Jak vyřešit válku na Ukrajině? Trumpův tým přiznává, že vůbec neví

Evropští činitelé, kteří nedávno jednali s Trumpovým týmem, uvedli, že poradci kladou velký důraz na projevy síly a na to, aby administrativa působila rozhodně. „Celý tým [Trumpa] je posedlý silou a tím, aby vypadal silný, takže přepracovávají přístup k Ukrajině,“ uvedl jeden z činitelů pro FT.

Podle nich se Trumpův tým snaží vyhnout krokům, které by mohly vyvolat srovnání s chaotickým stažením amerických vojsk z Afghánistánu během Bidenovy administrativy.

Během své kampaně Trump opakovaně prohlašoval, že konflikt dokáže ukončit „během 24 hodin“ po svém nástupu do úřadu. Jeho tým nyní naznačuje, že by válku mohl vyřešit během několika měsíců po inauguraci. Trump rovněž naznačil, že plánuje zahájit jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem do šesti měsíců od převzetí úřadu.

Keith Kellogg, Trumpův zvláštní vyslanec pro válku na Ukrajině, prohlásil, že Trump by mohl brzy předložit „řešení“ k ukončení konfliktu, a zdůraznil, že jeho osobním cílem je dosáhnout příměří do 100 dní.

Evropští spojenci Spojených států a Ukrajiny vnímají změnu v časovém harmonogramu jako náznak, že Trumpova administrativa možná okamžitě neukončí podporu Ukrajině. Kellogg zároveň zdůraznil, že Trump neplánuje ustoupit Putinovi a jeho snahou je „zachránit Ukrajinu“.

Trump, který má v lednu usednout do úřadu amerického prezidenta, staví ukončení války na Ukrajině mezi své hlavní priority. Jeho tým plánuje dosáhnout dohody s oběma stranami konfliktu do 100 dní od inaugurace. Tento ambiciózní cíl stanovil Keith Kellogg během rozhovoru pro Fox News.

Kellogg uvedl, že klíčem ke spravedlivému a udržitelnému řešení je zahájení přímých rozhovorů mezi prezidentem Trumpem, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdůraznil, že současný prezident Joe Biden selhal v udržování dialogu s ruským protějškem, což podle něj zpomalilo jakoukoli šanci na ukončení války.

„Eventuálně bude Trump mluvit s prezidentem Putinem a prezidentem Zelenským,“ prohlásil Kellogg a dodal, že věří v dosažení řešení během 100 dní. Zdůraznil, že cíl není ustupovat Rusku, ale zachránit suverenitu Ukrajiny a stabilizovat region.

Trump během své kampaně prohlašoval, že válku ukončí do 24 hodin od nástupu do funkce. Na úterní tiskové konferenci však svá dřívější prohlášení zmírnil a naznačil, že proces může trvat až šest měsíců. „Lidé musí pochopit, že toto není o dávání něčeho Putinovi. Snažíme se ochránit Ukrajinu,“ zdůraznil Kellogg.

Trump také vyjádřil nespokojenost s tím, že se nemůže setkat s Putinem ještě před svou inaugurací, což označil za zbytečnou byrokratickou překážku.

Trumpův plán na rychlé ukončení války byl přijat se smíšenými reakcemi. Zatímco někteří ocenili jeho odhodlání řešit konflikt, jiní jsou skeptičtí k realistickým možnostem dosažení míru v tak krátké době.