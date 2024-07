Jsem k smrti vyděšený, zní od republikánů. Vance jako Trumpovo číslo dvě stranu rozděluje

Trump totiž volbou J. D. Vance jako svého kandidáta na viceprezidenta způsobí, že zahraniční politika GOP v Bílém domě bude více izolacionistická. Upozorňuje na to prestižní server Politico. Půjde tak o výraznou změnu, bezprecedentní od dob Ronalda Reagana.

Republikáni v rámci zahraniční politiky už dlouhodobě udržují takzvanou „jestřábí linii“, tedy silnější intervencionismus. Svědčí o tom například akce George W. Bushe poté, co 11. září 2001 došlo k teroristickým útokům proti Světovému obchodnímu centru. V praxi to mimo jiné znamenalo, že se Washington silněji opíral o doktrínu R2P (Responsibility to Protect – zodpovědnost chránit – pozn. red.), a to jak za republikánského, tak demokratického vedení.

Tato doktrína způsobila, že se od Američanů dlouhodobě jako od světové velmoci předpokládal zásah, pokud někde dochází k narušování národní suverenity, porušování lidských práv a podobně. Zároveň tato zodpovědnost způsobila dilema: buď Washington zasáhne a bude čelit kritice, nebo nezasáhne a stane se totéž.

Republikánský předseda podvýboru Sněmovny reprezentantů pro obranné výdaje Ken Calvert s rétorikou J. D. Vance není spokojený. „Ukrajinci by si měli pospíšit a vyhrát. Jsem k smrti vyděšený,“ uvedl.

Souhlasí s ním republikánská senátorka Joni Ernstová. „Ráda bych viděla na vládních postech více podobně smýšlejících lidí,“ poznamenala. Jako jestřábí politiky, kteří by se do vlády hodili, označila bývalého ministra zahraničí Mikea Pompea a senátora Toma Cottona.

Podle senátora Johna Thuneho je důležité, aby v případě skládání vládního kabinetu byly slyšet jestřábí i holubičí hlasy. „Bylo by dobré, až budou přemýšlet o obsazení svého kabinetu a těchto klíčových úřadů a pozic, aby se ujistili, že všechny tyto hlasy v rámci republikánského dědictví, pokud jde o politiku národní bezpečnosti, jsou slyšet,“ míní.

Trump ohijského senátora oznámil jako kandidáta na viceprezidenta v pondělí. „Po dlouhém zvažování jsem dospěl k závěru, že nejlepší osobou na post viceprezidenta Spojených států je senátor J. D. Vance ze státu Ohio,“ uvedl.

J. D. Vance je americký politik, autor a podnikatel, který se proslavil svou autobiografickou knihou Hillbilly Elegy, vydanou v roce 2016. Tato kniha, která se stala bestsellerem, se zabývá jeho zkušenostmi s chudobou a kulturou bílé dělnické třídy v Apalačských horách. Kniha poskytuje hluboký vhled do životních podmínek v tomto regionu a byla také adaptována do filmové podoby v roce 2020.

Vance vstoupil do politiky jako člen GOP a v roce 2022 byl zvolen senátorem za stát Ohio. Je známý svými konzervativními názory a podporou Donalda Trumpa. Před svou politickou kariérou pracoval v oblasti rizikového kapitálu a investic, což mu poskytlo ekonomické a podnikatelské zkušenosti, které přinesl do své politické činnosti.