Chytrý, pohledný, zabiják v debatách. Proč si Trump vybral J. D. Vance jako viceprezidenta?

Trump ohijského senátora oznámil jako svého viceprezidenta v pondělí. „Po dlouhém zvažování jsem dospěl k závěru, že nejlepší osobou na post viceprezidenta Spojených států je senátor J. D. Vance z ohijského státu,“ uvedl.

J. D. Vance je americký politik, autor a podnikatel, který se proslavil svou autobiografickou knihou „Hillbilly Elegy,“ vydanou v roce 2016. Tato kniha, která se stala bestsellerem, se zabývá jeho zkušenostmi s chudobou a kulturou bílé dělnické třídy v Apalačských horách. Kniha poskytuje hluboký vhled do životních podmínek v tomto regionu a byla také adaptována do filmové podoby v roce 2020.

Vance vstoupil do politiky jako člen Republikánské strany a v roce 2022 byl zvolen senátorem za stát Ohio. Je známý svými konzervativními názory a podporou Donalda Trumpa. Před svou politickou kariérou pracoval v oblasti rizikového kapitálu a investic, což mu poskytlo ekonomické a podnikatelské zkušenosti, které přinesl do své politické činnosti.

Jak se ale stalo, že globálně ne příliš známý politik a dříve dokonce Trumpův kritik může od příštího roku zastávat druhou nejmocnější funkci v USA? Na tuto otázku přinesl odpovědi prestižní americký list New York Times.

Vance Trumpa v roce 2021 v časopisu The Atlantic označil za „kulturní heroin – šiřitele falešných slibů bílé dělnické třídě“. Zanedlouho se ale s Trumpem setkal v jeho floridském sídle Mar-a-Lago a omlouval se mu s tím, že „naletěl na to, co označil za mediální lži, a že ho mrzí, že to pochopil špatně,“ jak uvádí NY Times.

Nový republikánský kandidát na viceprezidenta zastává názory základny voličů „bez vysokoškolského vzdělání, kteří jsou naštvaní na globalizaci, imigraci a zahraniční války,“ líčí americký list.

Od tohoto setkání z roku 2021 měli být v poměrně slabém osobním kontaktu. Trumpovi se ale líbilo, že je Vance „chytrý, pohledný, skvělý v televizi a zabiják v debatách“.

Tím pravým momentem, kdy se Trump rozhodl vzít si Vance jako svého spolubojovníka o Bílý dům, byl zřejmě listopad 2022. Tehdy se od něj dle NY Times odvrátila velká část republikánské strany poté, co oznámil svou třetí prezidentskou kampaň.

Vance ho ale osobně podpořil. „Od té doby hrál pan Vance se svými kartami téměř dokonale, zviditelňoval se v klíčových okamžicích, propagoval se asertivně, ale ne příliš, veřejně podporoval pana Trumpa během jeho trestního procesu na Manhattanu a měl ty správné lidi, kteří se za něj u bývalého prezidenta ve správný čas zasazovali,“ píše deník.

Podle agentury AP je v republikánské straně nyní cítit hněv a napětí, ale někteří představitelé vyzývají k uklidnění politické scény. Americký tisk zaznamenal změnu rétoriky bývalého prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho, který dříve vystupoval bojovně, ale nyní na doprovodné akci varoval před vnímáním spoluobčanů jako "nepřátel".

Sjezd se koná necelé čtyři měsíce před volbami, jen dva dny po atentátu na republikánského kandidáta během jeho mítinku v Pensylvánii. Po útoku 20letého střelce republikáni i tajná služba odpovědná za bezpečnost prezidentů a exprezidentů USA hovořili o posílení bezpečnostních opatření. Konference strany však pokračuje podle původního plánu.

Očekává se také hlasování delegátů, které potvrdí výsledek republikánských primárek, v nichž Trump jasně zvítězil. Trump se tak zřejmě již dnes formálně stane republikánským kandidátem na prezidenta. Večer na sjezdu vystoupí několik republikánských členů Kongresu a guvernéři Jižní Dakoty a Virginie.

Trump ve své kampani slibuje tvrdá protiimigrační opatření, včetně „největší deportace“ přistěhovalců v historii USA. Od republikánských zákazů potratů se však distancuje, poté co soudci, které jmenoval, pomohli eliminovat federální právo na ukončení těhotenství.