"Jsme další na řadě." Německo kvůli Trumpovu plánu pro Ukrajinu bije na poplach

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj důrazně odmítl možnost, že by Spojené státy a Rusko uzavřely mírovou dohodu o válce na Ukrajině bez zapojení Kyjeva. Ve čtvrtek během návštěvy jaderné elektrárny na západě země prohlásil, že Ukrajina jako suverénní stát nemůže přijmout žádnou dohodu, u jejíž tvorby by nebyla přítomna. Uvedl to server CNN.