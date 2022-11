Katar podepsal dohodu na dodávky LNG s čínským Sinopecem na 27 let

Po únorové invazi Ruska na Ukrajinu se zájem o LNG prudce zvýšil, protože hlavně Evropa potřebuje obrovské množství plynu, který by nahradil ruské dodávky potrubím. Ty předtím tvořily téměř 40 procent dovozu na kontinent.

"Dnešek je důležitým milníkem pro první dohodu o prodeji a nákupu v rámci projektu North Field East, je to dohoda s čínským Sinopecem o dodávkách čtyř milionů tun na 27 let," řekl agentuře Reuters šéf QatarEnergy Saad Kaabí. "Znamená to, že dlouhodobé dohody jsou zde a jsou důležité pro prodávající i pro kupující," dodal.

Severní pole, tedy North Field, je součástí největšího světového ložiska plynu, které Katar sdílí s Íránem. Ten svoji část nazývá South Pars. Expanze Severního pole je naplánována ve dvou fázích. Cílem Kataru je zvýšit do roku 2027 kapacitu zkapalňování plynu na 126 milionů tun z nynějších 77 milionů tun. Katar je již nyní největším světovým vývozcem LNG a projekt jeho pozici dále posílí. Pomůže také zajistit dlouhodobé dodávky plynu do Evropy, která hledá alternativu za ruský plyn.

Kaabí dodal, že firma vede jednání s dalšími odběrateli v Číně a Evropě, které chtějí mít zajištěné dodávky. O dodávky LNG z Kataru usiluje také Česká republika, minulý měsíc o nich jednal český premiér Petr Fiala s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním.

"Myslím si, že nedávná nestabilita přiměla kupující, aby pochopili důležitost dlouhodobých dodávek," dodal Kaabí.